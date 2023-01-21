Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Isparta'da hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari D.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü D.Y'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Etiketler: Isparta
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