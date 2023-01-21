Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars'ta 12, Ağrı'da 9, Erzurum'da 7, Iğdır'da 6 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.



Erzurum'da şadırvan ve çeşmelerin çevresi ile kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu. Bazı sürücüler araçlarının üzerini örterek soğuklardan korumaya çalıştı. Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 34, Konaklı'da 11 santimetre ölçüldü.



Ardahan, Kars, Ağrı buz tuttu



Bitkilerin kırağı tuttuğu Ardahan'da bazı dere ve göletlerin yüzeyi buz tuttu. Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da da Murat Nehri ve dereler kısmen dondu. Kars'ta da bazı akarsular ve göletler buzla kaplandı.