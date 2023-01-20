Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te talaş yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen M.S. idaresindeki tır, Zonguldak-Karabük kara yolu Şeker Kanyonu yakınlarında yol kenarına devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce tırdan yaralı çıkartılan sürücü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Karabük
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