Kadınlar tekstil atölyeleri sayesinde hem üretime katkı sağlıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.



Tekstil atölyesi sahibi Fehmi Gündoğan, İstanbul'da da tekstil alanında faaliyet yürüttüklerini belirterek, memleketi Ahlat'ta geçen yıl atölye kurduklarını anlattı. Gündoğan, "Firmamız tekstil ürünleri üretiyor. Şuan 70 kişiye istihdam sağlıyor. Çalışanlarımızın yüzde 90'nı kadın. Kadın istihdamına önem veriyoruz. Burada kurduğumuz tekstil fabrikamız bir entegre tesis. Sadece fason üretim değil, kendi kumaşımızı alıp kendi üretimimizi yapıyoruz" dedi.





Tekstil işletmesi sahibi Saffet Kutas da "Uzun yıllar İstanbul'da işletmecilik yaptım. Daha sonra kendi memleketimize döndük. Ahlat'ta bu işin olmadığını gördük. İşletmeciliğe burada başladık. İlk başta 45 kişiyle başladık. Şu an kapasitemiz 110. Çalışanlarımızın büyük kısmı kadınlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.Tekstil atölyesinde çalışan Ebru Tiryaki de atölyelerde çalışarak paza kazanmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası çok güzel bir istihdam alanı. Buradaki çalışanların çoğu kadınlardan oluşuyor. Gelirimiz var, ailemize destek çıkıyoruz" şeklinde konuştu.