Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kaçak tütün operasyonu
Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 17 bin 480 dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 3 iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda, 17 bin 480 dolu makaron, 50 sigara sarma makinesi, 20 kilogram kıyılmış tütün, 9 kilogram kaçak nargile tütünü ve 113 aroma bulundu.
Operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
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