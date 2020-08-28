Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünün kutlandığı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğindeki araziye Tarım ve Orman Bakanlığınca, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparsan'ın silüeti kazıldı.

Traktör yardımıyla iki gün süren çalışmayla 121 dönüme kazınan 442 metre uzunluğunda 275 metre genişliğindeki Alparslan'ın silüeti vatandaşların ilgisini çekti.

Malazgirtli vatandaşlardan Hasan Korucu, AA muhabirine, Malazgirt'in, Türk halkı ve İslam coğrafyası için önemli bir yer olduğunu belirtti.

İnsanları Malazgirt'i görmeye davet eden Korucu, "Malazgirt, İstanbul, Ankara, Çanakkale ve tüm İslam coğrafyası demektir. Onun için buradan herkese sesleniyorum. Malazgirt'e gelin görün. İmkanlarımız kısıtlı olsa da bunları çocuklarımıza enjekte edelim. Geriye dönmek ecdadımızı hatırlamak güzel bir şey. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne renk katan Sultan Alparslan silüetini yapanlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.