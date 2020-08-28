Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinin girişimiyle kent merkezinde bulunan Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde çevre düzenlemesi yapıldı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan'ın talebiyle Vali İbrahim Akın tarafından temin edilen 600 kırmızı ve beyaz renkte gül fidanı, şehitlerin mezarları ile çevrelerine dikilerek, bakımları tamamlandı.

Kılıçaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Akın'ın, şehitliğe gül dikimi taleplerine olumlu cevap vermesiyle güzel bir çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

23 şehidin kabrinin bulunduğunu belirten Kılıçaslan, "Kırmızı ve beyaz al bayrağımızın simgesi. Her şehidimizin mezarının üstüne 8'er, etrafına da 27'şer gül fidanı diktik. Geri kalan gülleri de şehitliğin etrafındaki alanlara dikerek daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladık. Şehit ailelerimiz de adeta bir gül bahçesini andıran bu görüntüyü görünce çok mutlu oldular. 'Valimize çok duacı olduklarını' ifade ettiler. Bu konuda sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda." diye konuştu.