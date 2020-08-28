Katliamda hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasıyla başlayan programa, siyasiler, askerler ve kurban yakınları katıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, burada yaptığı açıklamada, yaşananların asla unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, o dönemde Saraybosna'da yaşayan insanların olanları hala aklından çıkaramadığını söyledi.

Markale'de yaşamını yitiren masumların, aslında buraya hayatta kalabilmek için bir şeyler almaya gelenler olduğunu anımsatan Komsic, "Onlar asker değillerdi, herhangi bir askeri faaliyet yapmıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Damir Malagic ise savaş yıllarında buradaki pazarda mum sattığını anlatarak, "İki arkadaşım, Adnan ve Dario o gün yanıma uğramıştı. Onları pazarın çıkışına kadar yolcu ettim ve geri döndüm. Saldırıda ikisi de hayatını kaybetti." dedi.

Patlamanın etkisiyle havaya uçtuğunu ve sattığı mumların da yerlere saçıldığını aktaran Malagic, "Dışarıda çok fazla bağırış vardı. Çıktığımda etrafa saçılmış insan uzuvları gördüm. Bu, insanın hayatı boyunca unutamayacağı bir görüntü." şeklinde konuştu.

Anma programına katılanlar, katliamda hayatını kaybedenler için yapılan anıta çiçek bırakıp dua etti.

Pazar yerinde iki katliam oldu

Savaşta başkent Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp birliklerince Markale'deki pazar yerine ilk olarak 5 Şubat 1994'te bir havan topu saldırısı düzenlendi. Bu saldırıda 68 kişi hayatını kaybederken, 144 kişi de yaralandı.

Çeyrek asır önce bugün, 28 Ağustos 1995'te yapılan saldırıda ise 43 sivil hayatını kaybederken, 84 kişi yaralandı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), pazar yerine yapılan saldırıların Sırp birliklerince gerçekleştirildiğini kanıtlarla ortaya koyarken, katliamın sorumlularından Bosnalı Sırp komutan Dragomir Milosevic 29 yıl hapse mahkum edildi.

Saraybosna'nın kuşatılması ve kuşatma boyunca işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Lahey'de yargılanan eski Sırp komutanlardan Stanislav Galic de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Saraybosna, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulurken, şehirde 2 bine yakını çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetti.