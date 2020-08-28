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Bolu'da Roma dönemine ait 296 bronz sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait 296 bronz sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat çalışmaları neticesinde takibe alınan otomobil durduruldu.
Ekipler tarafından yapılan aramada aracın bagajında Roma dönemine ait 296 bronz sikke bulundu.
Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
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