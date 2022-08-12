24 Ocak 2020 depreminden sonra Malatya genelinde zarar gören binlerce bina ve tesislerin yanı sıra birçok okul binasında da çok ciddi ağır hasarlar meydana gelmişti. Söz konusu okul binalarının yıkılarak yerine yeni okullar yapılmasını sağlamak amacıyla Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Özellikle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın gerek hayırsever iş adamları ile yaptığı görüşmeler, gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller sonucunda bugüne kadar Malatya’ya birçok yeni okul kazandırıldı.

Son olarak Malatya’ya kazandırılacak olan 82 yeni okul projesi ile ilgili olarak Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi projeye teknik destek verecek.