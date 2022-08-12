Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 16:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı
[Fotograf: İHA]
Iğdır’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.
Karakoyunlu ilçesi çarşı merkezinde uçamaz halde bir leyleği gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
İlçeye giden ekipler yaralı leyleği teslim aldı. Tedavi altına alınan leyleğin bakım ve beslemesi yapıldıktan sonar tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Etiketler: Iğdır
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