Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
[Fotograf: AA]
Malatya'da kar nedeniyle kırsaldaki 17 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 14, Battalgazi'de ise 3 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolları ulaşıma açmak için belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Malatya Kar Yağışı
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