Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.085 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 1.085 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.780 lira, Cumhuriyet altını da 7.220 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yatay bir seyir izleyerek günü 1.798 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.807 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik uygulamada olan kontrol ve önleme uygulamalarına son vermesinin piyasalarda risk iştahını arttırdığını belirtti.

Artan risk iştahının emtia fiyatlarını desteklediğini aktaran analistler, bugün, ABD'de toptan eşya stokları ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.