Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Germencik'te yılbaşı öncesi 57 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde, 57 litre sahte içki ele geçirildi.
Jandarma, polis, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vergi Dairesi ekipleri, ilçede alkol satılan yerleri denetledi.
İlçedeki 4 ayrı işletmede toplam 57 litre sahte içki tespit edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Aydın Sahte İçki
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