Cumhuriyet Mahallesi 3032 Sokak'ta Engin Kesdoğan'a ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Kesdoğan, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Yangında büyükbaş hayvanlar ekiplerce kurtarılırken ahırda bulunan 30 tavuk yanarak telef oldu.