Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde Zeki Aykaç’a ait 2 keçi dağ yamacında mahsur kaldı.

Aykaç, kayalıklarda mahsur kalan keçileri için köylülerden yardım istedi. Bunun üzerine köylülerden Cemil Beydoğan ve Derviş Nar bölgeye giderek dağ yamacında mahsur kalan keçileri kurtarmak için halatlarla keçilerin bulunduğu yere indi, keçiler halat yardımıyla yukarı çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Keçiler, sahibi Zeki Aykaç’a teslim edildi. Aykaç, keçileri mahsur kaldığı yerden kurtaran Beydoğan ve Nar’a teşekkür etti.