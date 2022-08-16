Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı
[Fotograf: İHA]
Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Sürücü, ekipleri tarafından gözaltına alındı.
S.B.Ş. yönetimindeki otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Topsöğüt Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Murat Yaylacı'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yaylacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Malatya
Son Haberler
- 18:42
- 18:12
- 17:47
- 17:46
- 17:39
Sıradaki Haber
Ardahan'da 'bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz