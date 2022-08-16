Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dere yatağına uçtu: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Batman’ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü dere yatağına uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mardin'den Batman istikametine gitmekte olan 46 yaşındaki Khlıd Obaıd Majee yönetimindeki otomobil Gercüş ilçesinde çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına uçarak takla attı.
Kazada Khalıd Obaıd ve yanında bulunan Farhad Muhammed yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada yapılan müdahalenin ardından iki Irak vatandaşı Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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