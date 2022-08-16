Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 7 kişi yaralandı.
Ö.Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Dörtyol köyü mevkiinde S.P. idaresindekiotomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki G.Y., B.Ş., H.Ş., B.Ş. ve B.Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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