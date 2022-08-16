Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile tır, Karadeniz Sahil Yolu Darıca mevkiinde çarpıştı.
Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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