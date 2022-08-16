Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil traktör römorkuna çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elbistan'da 50 yaşındaki N.Ö. yönetimindeki otomobil, 20 yaşındaki Ö.İ. idaresindeki traktörün römorkuna Elbistan- Malatya karayolunda çarptı.
Kazada sürücü Ö.İ ile araçlarda yolcu konumundaki A.İ, E.U ve M.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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