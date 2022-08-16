Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da hafif ticari araçların çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Orhan G. idaresindeki hafif ticari araç ile 32 yaşındaki Abdullah U. yönetimindeki hafif ticari araç Karşıyaka Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada bisikleti ile yoldan geçen 12 yaşındaki Muhammed U. araçların arasında kalarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla oyla yerine gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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