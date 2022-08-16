Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilde 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, dün durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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