Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 05:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da, jandarma ekiplerince yolcu treninde 10 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde, Siirt-Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi.
Battalgazi ilçesindeki tren istasyonunda operasyon düzenleyen ekipler, 5 pakette 10 kilogram kubar esrar ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
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