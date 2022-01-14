Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bayram Çiçek idaresindeki 02 LE 486 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu hava alanı kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Çiçek ile Abdurrahman Eroğlu, Ali ve Kamile Çiçek yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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