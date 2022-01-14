Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 05:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te, 7 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı girişini organize eden 4 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzlu köyü civarında devriye sırasında, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 7 yabancı uyrukluyu ve organizatörlük yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde ve aracında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, termal dürbün, 2 gündüz görüş dürbünü, 3 el ve araç telsiziyle bıçak ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Yasa dışı geçişleri organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan M.A, Ö.A, E.T, ve Suriye uyruklu M.H. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Suriye uyruklu 7 kişi ise sınır dışı edildi.
Etiketler: Kilis Düzensiz Göçmenler
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