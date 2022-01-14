Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 05:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa'da bir otomobilin LPG tankına zulalanmış 16 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Dün, kent merkezi girişinde "dur" ihtarına uymayan bir otomobili takibe alan polis ekipleri, durdurdukları aracın LPG deposunda 6 parça halinde 16 kilo 500 gram esrar ele geçirmiş, otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu Narkotik
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