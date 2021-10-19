İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yeşil reçeteye tabi 6 bin 50 hap, 130 gram esrar, 1,72 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 33 fişek, pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.