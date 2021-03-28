Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin üst aramasında ve adreslerinde 67 gram kubar esrar, 27,2 gr metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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