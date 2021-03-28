Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 13, Kars'ta 11, Ardahan'da 10, Tunceli ve Erzincan'da 4, Iğdır'da ise 1 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 11, Tunceli'de 9, Erzincan'da 8, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 150, Sarıkamış'ta 115 ve Konaklı'da 105 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca, Erzincan ve Iğdır çevreleri için zirai don uyarısı yapıldı.