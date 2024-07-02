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Güncel
AA 02.07.2024 16:26

Malatya'da tarım aracı çalan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tarım aracı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da tarım aracı çalan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan 2024 ve 19 Haziran 2024 tarihlerinde ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, 122 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.D, S.K. ve Y.G'yi yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalışmalar sonucu çalınan "pat pat" diye tabir edilen 2 tarım aracı Kuluncak ilçesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.ı.

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