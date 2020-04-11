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Malatya'da sokağa çıkma yasağını duyanlara fırın ve marketlere koştu
[Fotoğraf: DHA]
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Malatya'da vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkması yoğunluğa neden oldu.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Malatya'da'da yoğunluk yaşandı.
Fırınların açık olduğunu bilmeyen vatandaşlar marketlerde yoğunluğa neden oldu.
Çevreyolu Çöşnük kavşağında önlem alan trafik polisleri fırınların yarın açık olacağına dair anons yaptı.
Çevreyolunda yoğun bir araç trafiği oluştu. Kentteki fırın, market ve bakkalarda kuyruk oluştu.
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