Kararın açıklanması sonrası Gaziantep'te çok sayıda vatandaş fırınlara ve bakkallara gitti. Merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Bazı fırınların ve marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu, polis ekipleri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşları uyardı.

Bu arada, Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, Allah rızası için abartmayın. Altı üstü 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Zorunlu ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerler planlanıyor, lütfen evlerinize gidin." ifadelerini kullandı.