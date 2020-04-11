Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlarda yoğunluk
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gazinatep'te vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkması yoğunluğa neden oldu.
Kararın açıklanması sonrası Gaziantep'te çok sayıda vatandaş fırınlara ve bakkallara gitti. Merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Bazı fırınların ve marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu, polis ekipleri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşları uyardı.
Bu arada, Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, Allah rızası için abartmayın. Altı üstü 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Zorunlu ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerler planlanıyor, lütfen evlerinize gidin." ifadelerini kullandı.
Son Haberler
- 01:24
- 01:13
- 01:04
- 00:55
- 00:54
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz