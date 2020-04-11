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İzmir'de sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk oluştu
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir'de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkması yoğunluğa neden oldu.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir'de vatandaşlar gıda satışı yapılan dükkanların önünde kuyruk oluşturdu.
İzmir'de vatandaşlar alışveriş yapmak için sokağa çıktı, trafikte yoğunluk oldu.
Polis ekipleri saat 00.00'dan sonra sokağa çıkma yasağının uygulanacağını anons etti.
Vatandaşlar fırın, manav ve gıda ürünleri satılan dükkanların önünde kuyruklar oluşturdu.
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