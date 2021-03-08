Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya’da 69 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Yeşilyurt ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 3 şüpheli şahsın ev ve eklentilerine yapılan aramalarda 6 bin 900 TL tutarında 69 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin adli işlemlerinin devam ediyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sahte Para
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