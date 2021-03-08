Türkiye'de kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Ardahan'ın tanıtımı için Valilik desteğiyle Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesinin hayata geçirdiği "Buz Şehri", turistlerin ilgisini çekiyor.

Kış mevsiminde dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen donan ve üzerinde atlı kızak gezintileri ve Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı Çıldır Gölü'yle yerli ve yabancı misafirleri cezbeden kent, "Buz Şehri Projesi" ile de kış turizmine değer kattı.

Bölgenin çetin kış şartlarının değerlendirilerek ekonomik kazanca dönüştürülmesi ve tanıtımının yapılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Çıldır Otogarı'nın arkasındaki boş alana inşa edilen ahşap yapılar, soğuk havada su püskürtülerek donduruldu.

Donan bir şehri andıran bölgede buz kulesi, sarıçam ağaçlarının yapraklarından oluşan yeşil mağara, Çıldır Gölü balıklarını temsil eden balık müzesi, meyve müzesi, kristal mağara ve hayalet ev bulunuyor.

Gece rengarenk ışıklandırılan Buz Şehri'ni ziyaret eden misafirler, sanki kutuplarda gezintiye çıkıyor.

"Buz Şehri ve Çıldır Gölü bir bütün oluşturdu"

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır ilçesinin kış turizmi potansiyelini değerlendirmek amacıyla yapılan Buz Şehri ile amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Söz konusu projenin hayata geçirilmesi için özellikle Japonya ve Çin'deki çalışmalardan esinlenerek yola çıktıklarını anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Ülkemiz ve bölgemize böyle turistik bir değeri kazandırdığımız için gururluyuz. Buz Şehri ve Çıldır Gölü bir bütün oluşturdu. Çıldır Gölü'nü görmeye gelenler buraya da geldiler. Pandemi döneminde binlerce turist buraya geldi. Özellikle gece çok muhteşem bir görüntüsü var. Rengarenk, buzların içinde vatandaşlarımız geziyor ve fotoğraflar çekiyor. Sonuçlardan çok memnunuz."

Bölge turizmine büyük katkı sundu

Taş, projenin bölge turizmine büyük katkı yaptığına işaret ederek, gelecek yıllarda projenin uluslararası düzeye erişeceğini dile getirdi.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da özellikle çalışmada emeği geçen Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve Kaymakam Alper Taş'a teşekkür etti.

Çalışmayla bölgeye daha çok turist çekmeyi amaçladıklarını anlatan Azizoğlu, "Burada asıl amacımız, Doğu Ekspresi ile gelenleri Çıldır Gölü, Şeytan Kalesi ve ilçemize getirmek. Bunda şimdilik başarılı olduk. Sayın Kaymakamımız tecrübesini ortaya koydu, Sayın Valimiz de destek sundu ve başardık. Gelecek yıllarda daha çok insanı bölgeye çekeceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.