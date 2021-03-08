Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 11:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak’ta yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. 32 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 10,83 gram metamfetamin, 1,70 gram eroin, 1,66 gram esrar maddesi, 3 bin 800 paket kaçak sigara, 1 kilo 650 gram kaçak tütün, 68 adet kaçak cep telefonu, 9 adet güneş gözlüğü, 7 adet oyun konsolu ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 32 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.
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