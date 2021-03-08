İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Sancaktepe ve Büyükçekmece ilçelerinde dedektör köpekler eşliğinde bir otomobile ve bir depoya gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Depoda ve araçta yapılan aramalarda 56 kilo 250 gram eroin, 17 kilo 745 gram marihuana, 1 öğütücü, 1 uzun namlulu silah ve bu silaha ait şarjör, 7,62 çapında 30 fişek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör ile 78 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.