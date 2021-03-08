Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Şamlar Mahallesi yönüne seyir halinde olan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 BLA 67 plakalı otomobil, yoldan çıkarak iki metre derinliğindeki şarampole düştü.
Devriye gezen jandarma ekipleri, güzergahta seyir halindeyken kaza yapan aracı gördü.
Jandarmanın haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Batuhan Akbulut ile Mehmet Uysal, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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