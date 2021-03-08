Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
İlçe kırsalındaki Aşağı Varlıca Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki elektrik direğine tamir amacıyla çıkan Mehmet Cevher N. akıma kapıldı.
Akıma kapıldıktan sonra direkten düşen Cevher N., ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuranioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nuranioğlu'nun 2014 yılında Eyyübiye ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Karabük'te seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz