İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekip, plakasını belirlediği tırı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda takibe aldı. Otoyoldan çıkan tır, bir süre sonra merkez Yüreğir ilçesindeki ara sokaklara yöneldi.

Tır, bir sokakta durduğu sırada sürücü U.Y. ve kendisiyle buluşmak için beklediği öne sürülen S.A. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada çanta ve çuvallarda 50 kilogram esrar bulundu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü U.Y. tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.