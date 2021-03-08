Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğanca köyü kırsalında faaliyet gösterdikleri değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/74 Operasyonu" düzenlendi.

Arama ve tarama faaliyetlerinde kayalıkların altına gizlenmiş el bombası, 4 kalaşnikof şarjörü ve 80 fişeği, el dürbünü ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.