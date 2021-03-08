Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'in Ömerli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Kaynakkaya Mahallesinde bir evde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.
Alınan arama kararı ile söz konusu eve yapılan baskında 5 kişi define ararken suçüstü yakalandı.
Evin depo olarak kullanılan bölümünde iki noktanın kazılmış olduğu, ayrıca yine ambar olan kısımda da 3,5 metre derinliğinde ve 2,5 metre genişliğinde çukur açıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Kazı
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