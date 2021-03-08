Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.
Bir miktar uyuşturucu ile yakalanan İ.H.K, B.Y, A.C. ve H.Ç. gözaltına alınıp İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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