Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Karabük yönüne giden Ramazan Canözmen idaresindeki 59 RC 098 plakalı otomobil, Bostanbükü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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