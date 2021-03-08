Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde alınan bilgiye göre, Mahmut Talantemur, akşam saatlerinde otomobilini evinin bulunduğu Ayvanat Mahallesi’ndeki sitenin otoparkına park etti.

Sabaha karşı aracının yandığını gören Talantemur, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Çevredekilerin yardımı ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, otomobilin kundaklandığını belirledi. Ekipler, güvenlik kameralarına yansıyan olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahmut Talantemur, gazetecilere, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında patlama sesiyle uyandığını belirterek, "Pencereden dışarı baktığımda otomobilimin yandığını gördüm. Hızlı bir şekilde aşağı indim ve söndürmeye çalıştım ki o arada komşular yardıma geldi. İtfaiyeye haber verip el birliğiyle söndürdük." dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin binaya girdiği, daha sonra dışarı çıkarak poşetle otomobilin yanına yaklaştığı, bir süre önünde oturduğu ve aracı ateşe verip kaçtığı görülüyor.