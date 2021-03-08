Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kadın astsubaylar yol denetiminde kadın sürücülere karanfil hediye etti
[Fotoğraf: AA]
Kadın astsubaylar, sürücülere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil armağan etti.
Kırklareli'nde Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar trafik denetiminde durdurdukları kadın sürücülere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil armağan etti.
Son Haberler
- 12:35
- 12:39
- 12:31
- 12:18
- 12:19
Sıradaki Haber
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz