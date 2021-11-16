Malatya İl Emniyet Müdüründen yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Akpınar Mahallesinde bir işyerinde yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edildi.

Ekipler, kumar oynayan 4 şüpheli ile işletme sahibi 1 şüpheliye işlem yaptı.

Masada bulunan ve kumar parası olduğu değerlendirilen 1200 lira da muhafaza altına alındı.