Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Dur' ihtarına uymayan sürücü bekçilerin üzerine araba sürdü
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'de bekçilerin dur ihtarına uymayan sürücü, park halindeki minibüse çarptı. Kendisine doğru gelen bekçilerin üzerine araba sürerek kaçtı.
Eskişehir Odunpazarı ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler, şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu.
Sürücü, ihtara uymadı, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.
Kapısı açık ve hızla geri giden otomobil, park halindeki minibüse ve kaldırıma çarptı.
Şüpheli, bu kez aracını geldiği yöne sürdü.
Bekçiler, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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