Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'un Terme ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi.
Samsun'un Terme ilçesinde alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi'nde kendisine ait arazide çalışan Seyfettin Erdoğan'ın üzerine kestiği ağaç devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Erdoğan'ın cesedi, Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Samsun
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